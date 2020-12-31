جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن جاهزية 1350 جهاز كمبيوتر حاليًا لتعميم تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل كليات الجامعة والمتضمنة 1050 جهاز بصالات الامتحانات المتطورة، و300 جهاز بمختلف معامل الحاسب الآلى.وأضاف الجمال أنه من المقرر مضاعفة أعداد الكمبيوترات المتوفرة بصالات الامتحانات لتصل إلى 9 آلاف جهاز، وذلك لخدمة الطلاب، مع توفير كذلك 15 جهاز تصحيح إلكترونى وتوزيعها على الكليات.وأشار إلى أنه وفقًا لما تم اتخاذه فى المجلس الأعلى للجامعات فإنه من المقرر استمرار استخدام التابلت المسلم لطلاب الثانوية العامة لمواصلة استخدامه معهم خلال دراستهم الجامعية مع إمكانية وضع آلية لتحديثه، وهو ما يعنى أن طلاب الفرقة الأولى بمختلف الكليات سوف يكون متاحًا لهم تابلت خلال العام الجامعى القادم 2021 - 2022 يسهل عليهم متابعة العملية التعليمية إلكترونيًا.