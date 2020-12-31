أبو كليلة: 2020 عام تحقيق الإنجازات في المشروعات القومية

أكد النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة نفذت العديد من المشروعات القومية في عام 2020، التي ساهمت في وضع مصر في مقدمة الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن عام 2021 سيكون مليئًا بالفرص الاستثمارية للشباب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي لطالما نادت بدعم الشباب.وأضاف "أبو كليلة" في بيان صادر عنه، أن عام 2020 كان مليئًا بالإنجازات وعلى رأسها إدارة أزمة جائحة كورونا، والقرارات التي اتخذتها الدولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطن، بالإضافة إلى الحفاظ علي النمو الاقتصادي عكس دول أخرى أثرت على اقتصادها هذه الجائحة.ووجه عضو مجلس الشيوخ رسالة للشعب المصري قائلًا: "لابد وأن نتكاتف سويًا لعبور أزمة كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا".واختتم "أبو كليلة" تصريحاته بتهنئة القيادة السياسية وجميع المواطنين بالعام الجديد، مطالبا الجميع الوقوف جنبًا إلى جنب، لنستكمل مسيرة التنمية التي بدئناها سويًا وإعلاء اسم مصر عاليًا.