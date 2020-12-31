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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية دير المحرق تقصر قداسات عيد الميلاد المجيد على الكهنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:33 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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أعلنت إيبارشية دير المحرق تعليق كافة الخدمات والأنشطة الكنسية بالإيبارشية، وقال الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق في بيانا له، أن قداس عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وعيد الغطاس المجيد يقتصر على الآباء الكهنة والشمامسة فقط.

و أضاف أسقف ورئيس دير المحرق، تقتصر تسبحة كيهك على الشمامسة والكهنة دون حضور شعبي، بالإضافة إلى استمرار حجز القداسات بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة.

وتحتفل الكنائس المصرية المختلفة، اليوم الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، وذلك بإجراءات احترازية مشددة، وقررت ايبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبعد إصابة عدد من الكهنة والخدام بالكنائس المختلفة.

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