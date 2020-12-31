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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة للنصب على راغبي السفر في قطور

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:33 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (ثلاثة مواطنين) بقيام أحد الأشخاص وشقيقه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، شقيقه- لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمين توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية، وعدم وفائهما بذلك ورفضهما رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثانى (المحبوس حاليًا بمركز شرطة قطور لقضاء العقوبة فى أحكام صادرة ضده). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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