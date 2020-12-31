نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بالزاوية الحمراء

زار الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحي الزاوية الحمراء، وتفقد سير وانتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد نائب محافظ القاهرة خلال جولته على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة، وتأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة قرارات مجلس الوزراء.كان محافظ القاهرة، قد طالب المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، باعتبار أن نهاية شهر ديسمبر الذي يوافق اليوم الخميس، هو آخر مهلة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح.