«الكهرباء»: تركيب 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع العدادات الذكية ومسبقة الدفع الذي يجري حاليًا، تنفيذه كمشروع تجريبي قد تم تركيب 250 ألف من العدادات الذكية في نطاق ستة شركات توزيع.وأشارت الوزارة، في تقرير خاص أصدرته حول أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال عام 2020، إلى أنه تم تركيب حوالي 197 ألف عداد ذكي حتى الآن، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2021، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، حيث تم حتى الآن، تركيب ما يزيد عن 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.