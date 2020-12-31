ضبط «تاجر عملة» في الدقهلية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط صاحب محل بقالة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج سوق الصرف.وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام مالك محل بقالة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل المشار إليه مقرًا لمزاولة نشاطه.عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية 108300 جنيه مصري، 2598 دولار أمريكي، 1100 ريال سعودي، وكذا هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحتوي على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.