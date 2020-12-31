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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

17 ألف و500 طلب تصالح فى مخالفات البناء بأسوان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:28 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت إلى 17 ألف و500 طلب بإجمالى متحصلات مالية 60 مليون و500 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى بين 30 % إلى 50 %، بينما وصلت بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيه.

وأضاف: منذ يوليو الماضى كانت هناك توجيهات مشددة لكافة الجهات بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم الطلبات ودفع جدية التصالح المقدرة بنسبة 25 % من قيمة التصالح في مخالفات البناء والذى سيستمر حتى الأحد القادم لإسترادد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء، وهو الذى تواكب مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا، موضحًا بأنه سيتم إستكمال المستندات والتنفيذ الفعلى لقبول التصالح بإنهاء أعداد كبيرة من ملفات التقنين فى وقت قياسى للمواطنين الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم وقاموا بسداد جدية التصالح بعد إستيفاء جميع المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من صاحب الطلب والذى أعقبه قيام لجان فنية مختصة بالمعاينة على أرض الواقع لإقرار الحالات المنطبق عليها قانون التصالح، وهو الذى تزامن مع التشديد على الإزالة الفورية لأى مخالفات تأكيدًا لسيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

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