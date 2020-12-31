صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المركز الصحي الحضري بالوليدية، والذي تم تجهيزه ليكون مركزًا معتمدًا لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين ضمن 4 مراكز تم اختيارها بالمحافظة.كما تفقد أعمال التطوير بمبنى القومسيون الطبي ومستشفى الصدر بحي شرق للوقوف على سير العمل والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوافر الأدوية الطبية والأطقم البشرية للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة المستشفيات المركزية والعامة والتأكد من جاهزيتها المستمرة لمواجهة جائحة كورونا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة حجازي مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية ومدير القومسيون الطبي العام، والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتورة صفاء علي أبوالعلا مدير مستشفى الصدر.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر المركز الصحي الحضرى بالوليدية ولمجاور لمديرية الصحة واستمع إلى شرح من وكيل الوزارة لمراحل سير العمل بالمركز وانتهاء جاهزيته ليكون مركز لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين، وشاهد خطوات العمل بالمركز بدءًا من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم ثم غرفة التطعيم بالإضافة إلى غرفة الفحص وقياس الضغط والسكر، مشددًا على ضرورة جاهزية باقي المراكز التي تم اختيارها لتكون مراكزًا معتمدة لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين وفقًا للاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة.وأكد وكيل وزارة الصحة على توفير مراكز صحية بالمراكز للتطعيم باللقاحات وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط وغرفة للتطعيم ومكان مخصص لحفظ اللقاح وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما ٢١ يوميًا بنفس المركز.وأشار إلى أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات بالإضافة إلى مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ونفقة الدولة والتأمين الصحي، مشددًا على ضرورة عدم تراخي تلك الفئات في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.واستكمل المحافظ جولته التفقدية بزيارة مقر القومسيون الطبي العام بجوار مديرية الصحة والتقى بالدكتور أسامة حجازي مدير القومسيون واستمع إلى خطوات سير العمل بالقومسيون والخدمات التي يقدمها للمواطنين بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تتم بالقومسيون من إنشاء "رامب" للإتاحة لذوي الهمم وتطوير المدخل بالكامل لاستقبال المواطنين والمرضى.كما تابع سير العمل بمستشفى الصدر والتقى بالدكتورة صفاء على أبوالعلا مدير المستشفى، ثم تفقد أقسام المستشفى والاستقبال العام وتابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين واطمئن على حالة المرضى ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتفقد خزانات الاكسجين وشاهد التوسعات التي تمت بها وغرف العناية المركزة، مشددًا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى.