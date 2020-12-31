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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

حزب الحرية: تدريب الموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية يزودهم بالمهارات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:27 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
محمد جعفر
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ثمن حزب الحرية المصري، التقرير الصادر من قبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا هذا القرار بـ"الجيد".

وأكد الحزب، خلال البيان الصادر له، أن هذا التدريب للموظفين يساهم وبشكل كبير في تزويد مهارات الموظفين التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر، كما تساعد على تكوين جهاز حكومة على أعلى قدرة من الكفاءة، خاصة في ظل حرص الدولة المصرية على تطبيق منظومة التحول الرقمي في كافة المجالات.

وأشار إلى أن هذا التدريب يقوم تحويل الموظف من المستوى الضعيف من ناحية التحول الرقمي إلى متوسط ومن مستوى متوسط إلى مستوى متقدم، مُشددًا على ضرورة تنوع البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين.

وشدد الحزب على ضرورة الانتقال للعاصمة الإدارية خلال الفترة المُقبلة، حيث أنه سيساهم بشكل كبير في خطة الإصلاح كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، موضحًا أن التطوير المؤسسي يمهد الطريق لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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