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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3790 لوحة جديدة تم تركيبيها وعمل إحلال وتجديد لها علي الجهود المختلفة، وذلك خلال العام 2020.

الكهرباء: 3790 لوحة توزيع جديدة تم تركيبها خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:26 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم الأعمال في شبكات التوزيع بلغ إجماليه حوالي 3790 لوحة جديدة تم تركيبها وعمل إحلال وتجديد لها على الجهود المختلفة، وذلك خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال تقرير خاص أصدرته وزارة الكهرباء حول أبرز ما تم تنفيذه فى القطاع خلال عام 2020.

وأوضحت "الكهرباء" أنه تم تركيب وإحلال وتجديد عدد (149) لوحة توزيع جهد متوسط، وبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 205 آلاف محول بسعة إجمالية حوالي 89 ألف ميجا فولت أمبير، حيث تم تركيب عدد (4734) محول توزيع، كما بلغ إجمالى الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالي 534 ألف كيلومتر، حيث تم إنشاء حوالي 12.7 ألف كيلومتر، فيما بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 687 ألف كيلومتر بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض حيث تم إنشاء وإحلال حوالي 32 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة.

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