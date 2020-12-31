«سومة ومنديلها الوردي غنواية جيل ورا جيل».. حكاية منديل أم كلثوم

يمر علينا اليوم ذكرى ميلاد كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ولم تكن فاطمة ابراهيم البلتاجي الشهيرة بأم كلثوم تتخيل انها ستصبح مطربة كبيرة في يوم من الأيام وتكون أيقونة مصر في العالم أجمع حتى يومنا هذا، وعند غنائها في أي مكان كانت تذهب اليه كان العرق يتصبب منها ارتباكا، وفي إحدى المرات وكان العرق يتصبب منها بغزارة ناولتها والدتها قطعة من القماش لكى تزيل وتنشف بها عرقها ومنذ هذا التاريخ ولم تتخل ثومة عن هذه القطعة من القماش المتواضع.في لقاء إذاعي قديم سألها المذيع عن سر المنديل الذي رافقها طوال سنوات مجدها، مُتخذًا في البداية الجمهور مدخلًا لسؤاله، بسؤال آخر عن دوره في مشوارها، لتؤكد له أنها أبدًا لم تفقد شعورها بالرهبة من مواجهة جمهورها على المسرح وتقول: "كل الواحد ما يكبر كل ما يحس بخوف من الجمهور، يعني أنا حاسة إن أنا بمسك منديلي لأن كل ما تترفع الستارة إيديا تعرق، لأني بخاف من الجمهور انا في الاول مكنتش كده لأن مكنش في حاجة اسمها ام كلثوم لسه، هخاف على إيه".ليعاود المذيع ويسالها: "يعني الفترة اللي حضرتك بدأتي تخافي فيها من الجمهور هي اللي بدأتي فيها تمسكي المنديل؟"، لتكون إجابتها: "أهو كده، ولحد النهاردة أول ما تتفتح الستارة لازم إيديا تعرق والناس فاهمين إن المنديل ده بقى حاجة يعني اخر موضة أم كلثوم اخترعتها".وتستكمل: "بس هو المنديل اللي بقى حلو في الأول كان منديل محلاوي، فحسيت بقى إني لازم أحاسب على الجمهور ده وأخاف منه وأعمله حساب، لأن المُغني اللي ما يعملش للجمهور حساب، الجمهور كمان مايعملوش حساب".