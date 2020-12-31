انطلاق منظومة الأعمال الضريبية الممكينة الأحد المقبل

أعلنت مصلحة الضرائب عن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية المميكنة الجديدة يوم الأحد المقبل 3 يناير 2021، وسيتم التطبيق بمركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومأمورية كبار مهن حرة، على ان يتم استكمال باقي الأعمال الضريبية الرئيسية المميكنة تباعًا، ثم النشر على باقي مأموريات الجمهورية.يأتي ذلك انطلاقًا من التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية بهدف تقديم خدمات ضريبية مميكنة ومتميزة للممولين فيما يخص الأعمال الضريبية الخاصة بالتسجيل، والإقرارات، والمدفوعات.