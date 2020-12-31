رفع 100 ألف طن قمامة من مقلبي قويسنا وتلا بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن رفع ما يقرب من 100 ألف طن تراكمات قمامة من مقلبي تلا وقويسنا خلال أسبوعين.تم رفع 40 ألف طن تراكمات من مقلب قويسنا، 60 ألف طن من مقلب تلا، وجاري رفع كافة التراكمات من المقالب للانتهاء منهما منتصف يناير 2021 ووفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلي أنه عقب الانتهاء سيتم البدء برفع كافة التراكمات بمقالب مركز الشهداء، وعدد 3 مقالب بمركز بركة السبع ( طوخ طنبشا – كفر هلال – بركة السبع العمومي) وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.وأكد المحافظ على أنه سيتم إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمركز قويسنا "خط فرز " لخدمة مركزي قويسنا وبركة السبع، وكذا إنشاء 2 محطة وسيطة ثابتة ببركة السبع وتلا خلال العام المقبل تنفيذًا لخطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطويرها وذلك في إطار التعاون الدائم والتنسيق بين محافظة المنوفية ووزارة التنمية المحلية.وأضاف أنه تم رفع أكثر من 18 ألف طن تراكمات قمامة خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت مراكز ومدن المحافظة عدة حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم في الفترة من 23 وحتى 29 ديسمبر الحالي، مشددًا علي رؤساء مراكز المدن والأحياء باستمرار شن حملات النظافة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى المحافظة وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.جدير بالذكر أنه سبق وقد أعلن محافظ المنوفية عن دعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بعدد (3) عربات حمولة 30 طن و( 3 ) عربات حمولة 50 طن وكذا (3) لوارد، (3) عربات مكنسية مما يساعد في نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحي بالسادات.