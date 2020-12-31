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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تعرف علي مطالب «أمهات مصر» من وزير التعليم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:23 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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طرحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مطالبهم من وزير التربية والتعليم قبل انعقاد المؤتمر الصحفي في الثالثة عصر، اليوم الخميس، للإعلان عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول وطرق التقييم واستكمال باقي المنهج.


وتعددت مطالب الأمهات، علي صفحة الاتحاد بفيس بوك، فقالت ولي أمر: "الغاء المواد خارج المجموع، وجعل آخر وحدة للإطلاع لجميع المراحل، ضع امتحانات سهله، الاكتفاء بالتيرم الأول لكل المراحل ماعدا ثانوي، مراعاة ظروف طلاب الثانويه العامة لتكون بعيدة عن التعقيد والتخفيف عليهم".

وأضافت ولي أمر: "الامتحانات أون لاين أو اعتماد امتحانات الشهر"، وتابعت أخري: "تأجيل الامتحانات، الغاء امتحان مادتي الحاسب والرسم للشهادة الإعدادية، الوحدة الأخيرة من كل مادة للإطلاع".

وذكرت أخري: "الغاء المواد غير المضافه للمجموع من الصف الرابع دين وجعل الوحده الأخيره من المواد الأدبيه للاطلاع، أو تأجيل امتحانات يناير لتبدأ في مارس حتي تخف حدة الفيروس".

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