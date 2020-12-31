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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سعة محطات المحولات الكهربائية على الجهد الفائق والجهد العالى حوالي 164 ألف ميجا فولت أمبير

الكهرباء: توسعات محطات المحولات بلغت 164 ألف فولت أمبير في 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:20 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بلغت سعة محطات المحولات الكهربائية على الجهد الفائق والجهد العالى حوالي 164 ألف ميجا فولت أمبير، وذلك خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال تقرير خاص أصدرته وزارة الكهرباء حول أبرز ما تم تنفيذه فى القطاع خلال عام 2020.

وأوضحت "الكهرباء" أنه في عام 2020 تم إنشاء وتوسيع محطات محولات على الجهدين الفائق والعالى بسعة إجمالية حوالي 12560 ميجا فولت أمبير بخصوص محطات محولات الجهد الفائق فقد تم الانتهاء من إنشاء عدد 3 محطات جديدة جهد 500220 كيلوفولت (الإسماعيلية الجديدة- شرق سوهاج- أكتوبر 500)، بالإضافة إلى توسيع محطة محولات بنى سويف الصناعية القائمة بسعة إجمالية 6750 ميجا فولت أمبير.

كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (14) محطة محولات جهد 22066 كيلوفولت بإجمالى سعة مضافة 4280 ميجا فولت أمبير، وبالنسبة لمحطات محولات الجهد العالى فقد تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (30) محطة محولات جهد 6611 كيلوفولت، بإجمالى سعة مضافة حوالي 1530 ميجا فولت أمبير (830 ميجا فولت أمبير ومحطات محولات الجهد العالى بالإضافة إلى حوالى 700 ميجا فولت أمبير على الجهد العالى داخل الجهد الفائق).

وحول الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية فقد بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهد الفائق والجهد العالى حوالى 50 ألف كيلومتر، حيث تمت إضافة أطوال بحوالى 3540 كيلومترا خلال هذه الفترة، كما تم إنشاء حوالي 2015 كيلومتر خطوط هوائية جهد 500 كيلوفولت، وإنشاء حوالي 1200 كيلومتر خطوط هوائية جهد 220 كيلوفولت،وإنشاء حوالي 325 كيلومتر خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد 66 كيلوفولت.

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