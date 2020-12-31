المؤبد لعامل متهم بقتل نجله فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي، بمعاقبة عامل قتل ابنه المدمن لسوء سلوكه، بالسجن المؤبد.وكان مستشفى أبوحماد المركزي، أخطر مركز شرطة أبوحماد، بوصول «كرم.ع»، 36 سنة، جثة هامدة، إثر إصابته بعدة طعنات، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مرتكب الواقعة وهو والد المجني عليه، عامل فحص منسوجات مقيم العاشر من رمضان، وتم ضبط المتهم داخل مسكنه بالمجاورة 36 بدائرة قسم شرطة أول العاشر.وبمواجهة الأب، أقر أنه قتل نجله لأن الأخير كان دائم التعدي على والدته وتعاطي المخدرات، وكان يتلقى العلاج بمستشفى نفسي، وبعد خروجه من المستشفى كان والده برفقته بعد الكشف عليه، وكان قد استل سكينًا، وأخذ نجله إلى مزرعة مانجو بدائرة أبوحماد وطعن نجله عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد قبل أن يضربه بحجر على رأسه لكي يتأكد من وفاته وتركه وهرب.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، ويإحالته لمحكمة الجنايات أصدرت قرارها المتقدم.