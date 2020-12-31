«الوطن السند».. كيف تعمل «الهجرة» لحل أزمة المصريين العالقين في الإمارات؟

ويرصد «الدستور» أبرز هذه الجهود خلال التقرير التالي:

مبادرة «خلينا سند لبعض»

توفير إقامات للمواطنين العالقين بالإمارات

بذلت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود غير مسبوقة لمساعدة المئات من المصريين العالقين في دولة الإمارات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مبادرة «خلينا سند لبعض».وزيرة الهجرة تناشد النوادي المصرية بدبي وعجمان لمساعدة المصريين العالقين بالإماراتفي البداية أعلنت وزارة الهجرة عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.ناشدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النوادي المصرية في دبي وعجمان والمصريين بالشارقة، للتكاتف والمشاركة في مبادرة «خلينا سند لبعض»، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين في الإمارات خلال تلك الفترة، وحتى تفتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.فيما دعت الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.وكانت الوزارة - وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير- نجحت في توفير إقامات لنحو 600 مواطن بفنادق خلال الأيام السابقة، وبمساعدة وجهود مضنية من الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج والأستاذ مينا زاهر المحامي بالإمارات.ووتواصلت الوزارة -بمساعدة من بنك مصر- مع الشيخ «مانع خليفة آل مكتوم»، الذي وفر أماكن إقامة وتجهيزات دار بمفروشات جديدة لنحو 300 مصري بإمارة الشارقة، وتم الاتفاق على توفير وجبات طعام.الهجرة تعلن عن جدولة جديدة لمواعيد سفر جديدة للمصريين المسافرين إلى الكويت وعالقين بالإماراتأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن جدولة رحلات المصريين المسافرين إلى دولة الكويت، عقب إعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير، بحسب ما قررت السلطات الكويتية.وكشفت وزيرة الهجرة، أنه تم تحديد مواعيد سفر جديدة لدولة الكويت للمصريين العالقين بالإمارات، مشيرة إلى أن الشركات قد أخطرت نحو أكثر من 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة.ومن جهته قال دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن هناك دورا وطنيا على الشركات لتسهيل الإجراءت للمصريين العالقين بالخارج، وحل أي مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات، مشيدا بجهود التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في التواصل بين الشركات وللتيسير على المصريين العالقين في طريقهم للكويت.