محافظ القاهرة يتفقد المحروسة ويهنئ قاطنيها بالعام الجديد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساكن المحروسة التي أقامتها الدولة بديلا للعشوائيات لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمقيمين بها.كما زار محافظ القاهرة عددا من الوحدات السكنية، وهنأ قاطنيها بالعام الجديد، وقدم لهم بعض الهدايا العينية بهذه المناسبة.كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل بمدينة نصر.والتقى المحافظ خلال جولته بالعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حيث قام بتهنئتهم بالعام الجديد وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.وأكد المحافظ على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.