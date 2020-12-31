2913 إصابة و73 وفاة بفيروس كورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم، تسجيل 2913 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس، إن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا السفلى وبلغت 638 حالة، يليها النمسا العليا 495 حالة ثم فيينا 429 حالة وستيريا 374 بينما جاءت أقل الإصابات في "بورجنلاند" وبلغت 54 حالة.وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 360 ألفا و815 حالة وقد تعافى منها 332 ألفا و952 حالة بينما توفي 6222 حالة.وأشار البيان إلى وجود 2342 حالة في المستشفى منهم 396 في وحدات العناية المركزة.وذكر البيان أن معدل الإصابات الجديدة في ارتفاع مستمر منذ احتفالات عيد الميلاد بسبب عودة التجمعات والتساهل في تطبيق القيود الصحية.