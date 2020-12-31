رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الأردنى يصدر قرارًا بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:15 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
طباعة
أصدر القضاء الأردني اليوم الخميس، قرارًا بحل نقابة المعلمينَ وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام.

وقالت وسائل إعلام محلية أردنية، إن محكمة صلح جزاء عمان وافقت على طلب إخلاء سبيل بكفالة لأعضاء المجلس بكفالة مالية بقيمة 500 دينار، وذلك فيما بعد أن أصدرت اليوم الخميس، قرارًا يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين، كما أصدرت قرارًا آخر يقضي بالحبس مدة سنة واحدة لجميع أعضاء مجلس النقابة عن التهم المسندة إليهم.

موضوعات متعلقة

الكنائس تحتفل برأس السنة بإجراءات مشددة.. اليوم

إجبار طالب مصاب بـ«كورونا» على أداء الامتحان يُطيح بمدير مدرسة في الإسكندرية

سلالة كورونا الجديدة تضرب الصين

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين