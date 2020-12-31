القضاء الأردنى يصدر قرارًا بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها

أصدر القضاء الأردني اليوم الخميس، قرارًا بحل نقابة المعلمينَ وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام.وقالت وسائل إعلام محلية أردنية، إن محكمة صلح جزاء عمان وافقت على طلب إخلاء سبيل بكفالة لأعضاء المجلس بكفالة مالية بقيمة 500 دينار، وذلك فيما بعد أن أصدرت اليوم الخميس، قرارًا يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين، كما أصدرت قرارًا آخر يقضي بالحبس مدة سنة واحدة لجميع أعضاء مجلس النقابة عن التهم المسندة إليهم.