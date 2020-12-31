بسبب سياسات أردوغان النقدية.. تركيا الثالثة عالميا في رفع الفائدة

احتلت تركيا المركز الثالث على مستوى العالم، في إحصائية رصدت أعلى دول العالم في رفع معدلات الفائدة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية.وقالت الوكالة إن تركيا أصبحت من أكثر دول العالم رفعًا للفائدة، خصوصًا بعد القرار الأخير للبنك المركزي التركي، الذي رفع الفائدة الخميس الماضي إلى 17 %، في محاولة من حكومة أنقرة، برئاسة رجب طيب أردوغان، لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار أمام العملات الأجنبية.يأتي هذا فيما فشل رفع أسعار الفائدة بنسبة 8.25 % في مايو الماضي في الوصول للأهداف المنشودة اقتصاديا ما أثر على سعر صرف الليرة، واضطرت تركيا الأسبوع الماضي إلى رفعها لـ 17 %.