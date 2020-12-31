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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الأول منذ 39 عاما.. «قطاع الأعمال» تبرز مشروع تطوير «الدلتا للصلب»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:11 م
الدلتا للصلب
الدلتا للصلب
أسامة الشندويلي
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وضعت وزارة قطاع الأعمال العام خطة تضمن عدم ادخار أي جهد في سبيل تطوير الشركات التابعة لها أينما كانت، طالما هناك فرصة للتطوير وجدوى اقتصادية من وراءه، وتضمنت الخطة مشروع تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب، التي لم تشهد أي تطوير على مدار نحو 39 عامًا.

ويتضمن المشروع، الذي بدأ تنفيذه في عام 2019، مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال وتأهيل وتطوير الأفران بطاقة إنتاجية 500 ألف طن بيليت سنويًا (صعودًا من 50 ألف طن سنويا هي إجمالي الطاقة التصميمة الأصلية)، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من البيليت، وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا (صعودًا من ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا)، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية 45 مليون دولار.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم توقيع العقد وفتح الاعتماد الخاص بالمرحلة الثانية من التطوير لإضافة طاقة إنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وقد وصلت أول شحنة من المعدات في أبريل 2020 وتم استلام الشحنة المتبقية في منتصف أغسطس 2020.. ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الثانية في منتصف 2021.

وفي أكتوبر 2019، تم اختيار شركة "جيمكو" الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا، ومن المتوقع تنفيذ المشروع قبل نهاية 2021، وينقسم إنتاج المسبك الجديد إلى 3 آلاف طن صلب و7 آلاف طن زهر. وقد تم توقيع العقد في يناير 2020.

كما يتضمن المشروع استغلال قطعة أرض غير مستغلة مملوكة للشركة بمساحة 32 فدانا، حيث تم الانتهاء من تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني واستخراج شهادة الصلاحية، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات النهائية للبيع حيث سيتم الاستفادة من العوائد المالية في تغطية تكلفة مشروع التطوير.

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