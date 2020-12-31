أرمينيا تحظر استيراد السلع التركية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة خارجية أرمينيا آنا نجداليان، اليوم الخميس، أن قرار حظر استيراد السلع الاستهلاكية الجاهزة التركية المنشأ إلى أرمينيا لمدة 6 أشهر يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم.وتابعت نجداليان عبر حسابها الرسمى على «تويتر»: أن قرار حظر استيراد المنتجات التركية إلي أرمينيا يدخل حيز التنفيذ، بسبب دعم تركيا العلنى لأذربيجان فى الحرب التي اندلعت في إقليم كاراباخ.وفي أكتوبر الماضي، أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء الأرمينى، مهر جريجوريان، حظر استيراد المنتجات التركية مؤقتًا، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.وعلى صعيد متصل، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار فى إقليم كاراباخ، فيما وصف قواته فى أذربيجان بوسام الشرف.