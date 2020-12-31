ضبط عاطل هرب من حكم إعدام بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، من ضبط عاطل محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمدا بعد هروبه من تنفيذ الأحكام واختبائه في دائرة قسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، يفيد ورود معلومات سرية باختباء عاطل، له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد" بدائرة قسم شرطة أول العامرية.وعلى الفور تم إعداد مأمورية واستهدافه أسفرت عن ضبطه في إحدى المنازل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وألقي القبض عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.