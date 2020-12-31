شعيب: سنكرم بنت مطروح الأولى على مستوى الجمهورية في الكاراتية

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة إلى بنت مطروح لاعبة الكاراتية نور عبدالقادر مصطفى لإنجازها وتفوقها الرياضي وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطولة الجمهورية للكاراتيه كومتيه فردى بنات تحت 11 سنة، وزن 32 كيلو.وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بهذا الإنجاز الرياضى الجديد الذي يضاف للمحافظة بحصول بنت مطروح على المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية والفوز بالميدالية الذهبية، مؤكدا على تقديمه كافة الدعم لجميع المتميزين من أبناء المحافظة فى كافة المجالات.وأشار إلى أنه سيتم تكريمها وتكريم أبناء مطروح أبطال أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ الحاصلين على ميداليات فى الفترة من 19 -23 ديسمبر 2020، وذلك لتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق مزيد من البطولات وإعلاء اسم المحافظة فى جميع المحافل الرياضية.وتعد «نور»، أول بنت بدوية من محافظة مطروح تفوز بهذا اللقب، حيث فازت في 6 مباريات متتالية لتصبح بطلة الجمهورية وتفوز بالميدالية الذهبية.