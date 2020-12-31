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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء»: تحقيق المركز 77 في ممارسة النشاط عالميًا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:05 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا يرصد أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال عام 2020، تضمن الأعمال المنفذة في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

وبحسب التقرير، حققت الوزارة خلال عام 2020 العديد من الإنجازات في مختلف مجالات الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، ما ساهم في ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء إلى المركز 77 من المركز 145 في عام 2014.

وأشار إلى أن تالوزارة نفذت خلال هذا العام 2020، العديد من المشروعات في مجال إنتاج الكهرباء، ومن بينها مجال قدرات التوليد الحرارية، حيث بلغت قدرات التوليد المتاحة حوالي 59063 ميجاوات حتى 17 ديسمبر 2020.

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