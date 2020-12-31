بقرار من الرئيس.. ترقية الشهيد ياسر عصر لرتبة لواء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 709 لسنة 2020، بترقية اسم اللواء ياسر حسن عبدالحميد عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات سابقًا، استثنائيًا، إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية، اعتبارًا من 16 نوفمبر 2020.كان اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قد استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، بعدما سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.