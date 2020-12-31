شيخ مشايخ الصوفية يتعافى من كورونا.. و«الطرق»: شيخنا محفوظ بالمدد

كشفت الطرق الصوفية عن شفاء الدكتور عبد الهادى القصبي، شيخ مشايخ الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للصوفية بمصر والعالم الإسلامى وزعيم الأغلبية بمجلس النواب المصري، من فيروس كورونا المستجد الذى كان قد أصابه خلال الأسبوعين الماضيين.وأوضحت مصادر صوفية، أن شيخ مشايخ الصوفية إلتزم بالحجر المنزلى تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، الأمر الذى جعله يسترد صحته وعافيته من جديد، ويقوم حاليًا بعملية استشفاء من حالة الإرهاق والتعب التي صاحبته خلال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور جمال الدين الدسوقي،شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية الجديد، إن الطريقة الدسوقية ومريديها رفعوا أكف الضراعة ولجأوا للمولى سبحانه وتعالى، لكى يشفى الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الصوفية، هذا الرجل الذى منذ أن عرفناه وهو مثال للرجل الصوفي الصادق الذى يعمل ويجتهد ليل ونهار من أجل خدمة الجميع دون كلل أو ملل، والجميع يعلم ذلك جيدًا.وتابع " الدسوقى" أن انتصار شيخ مشايخ الصوفية على فيروس كورونا المستجد، هي كرامة إلهية ومنحة ربانية من المولى العزيز القدير لهذا الرجل الصوفى الصادق الذى أصابه هذا الفيروس وهو فى محراب العمل، يقوم على خدمة الوطن ولذلك فأهل التصوف جميعًا يتشرفون بهذا الرجل الذى رغم متاعبه وانشغاله بخدمة الوطن نجده بين أخوانه الصوفية يعمل لرفعة الدين وإقامة ركائزه.فى السياق ذاته، قال الشيخ محمود أبو علي، وكيل الطريقة الضيفية الخلوتية، إنه فور الإعلان عن إصابة الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الصوفية بفيروس كورونا، أصيب الجميع بحالة من الحزن والقلق والخوف عليه، فهو فى مقام الأب لكل شيوخ ومريدى الطرق الصوفية بمصر، ولذلك كان من الواجب علينا جميعًا الدعاء له حتى ينجيه الله من هذا الكرب العظيم.وأوضح "أبوعلي" أن "القصبي" محفوظ بالمدد الإلهى ومدد الأولياء الصالحين، فهذا الرجل يعمل ليل نهار لأجل خدمة الوطن وخدمة أهل التصوف والجميع يرى ذلك بعينه، وهذا إن دل يدل على أن الصوفي هو أبن العصر الذى يعيش فيه.وتابع:" قديمًا كان الصوفي منعزلا في الزاوية وفى الخلوة يعبد الله فقط، لكن مع تقدم الزمان واختلاف الأوضاع أصبح الصوفي ينظر للأمور بنظرة مختلفة، فكان لابد من تغيير المفهوم القديم عن التصوف والصوفية، حتى لا يكون هناك انطباع عن الصوفية أنهم متخاذلون أو متقاعسون عن القيام بواجبهم ناحية أوطانهم، وهذا ما فعله الدكتور القصبى في أنه جعل التصوف عملًا وعبادةً وخدمة للدين والوطن أيضا، والحمدلله أن أنتصر هذا الرجل على فيروس كورونا الذى أصاب العالم كله بالخوف والذعر".من جانبه، قال الشيخ أشرف عاشور البرهامى شيخ الطريقة البرهامية، إن إصابة شيخ مشايخ الصوفية بكورونا، كانت فاجعة لكل الطرق الصوفية فى مصر، ولكن كان لدينا أمل كبير أنه سيشفى بإذن الله أولًا ثم ببركة وكرامة أولياء الله الصالحين، فنحن نؤمن بكرامات الأولياء، والكثير منا عندما يمرض يسأل الله أن يشفيه بسر كرامات النبى وآل بيته والأولياء والصالحين.وتابع " البرهامى" أن الطريقة البرهامية وأتباعها فى مصر، قرأو مئات الفواتح والسور القرآنية حتى يشفى الله "شيخ مشايخ الصوفية" الذي هو بالنسبة لنا المعلم والقائد والقدوة، ولذلك كان واجب علينا جميعًا أن نرفع أكف الضراعة للمولى سبحانه أن يشفى هذا الرجل، الذى يعمل لنهضة التصوف وخدمة الوطن بكل ما أوتى من قوة.