جامعة بني سويف تعفي الطلاب الوافدين الحاصلين على منح من سداد المصروفات

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على إعفاء الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية من سداد الرسوم والمصروفات المقررة؛ وذلك ترسيخًا للقومية العربية ومساندة الأشقاء العرب في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم الآن.وقال رئيس الجامعة، إن «الطلاب الوافدين هم أبناء الجامعة ويتم معاملتهم بالمساواة مع الطلاب المصريين دون تفرقة لأنهم في وطنهم الثاني، وإدارة الجامعة تحرص على تذليل أي صعوبات قد تواجههم».