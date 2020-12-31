وزيرة البيئة: زيادة محطات الرصد لتحسين جودة الهواء

أكدت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة كثفت جهودها لتحسين جودة الهواء خلال عام ٢٠٢٠، واتضح ذلك فى زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء، لتبلغ 108 محطات رصد موزعة على المناطق المختلفة بالجمهورية.وأشارت وزيرة البيئة، خلال الصالون الثقافى «اتحضر للأخضر»، إلى أن زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت، وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية، والحديد والصلب، حيث تقوم بالرصد اللحظى لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية على مدى 24 ساعة، ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية لقانون البيئة.وأوضحت أنه تم تطوير منظومة الإنذار المبكر، والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، بزيادة القطاعات الجغرافية التي تتم دراستها لتصل 8 قطاعات «القاهرة الكبرى، الدلتا، الصعيد، القنال، سيناء، الساحل الشمالى، الصحراء الغربية الوادي الجديد، ساحل البحر الأحمر»، لتزيد نقاط الدراسة إلى 58 نقطة، بما يُعزز نتائج التنبؤ بنوعية الهواء، ويتم تحديثها يوميًا من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.