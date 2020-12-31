الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 14 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 4 فتية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 فتية من مخيم العروب بالخليل، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة قلقيلية ومن بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان في رام الله، ما أدى إلى إصابة أحدهم في يده، كما اعتقلت فلسطينيا من قرية "كوبر" شمال مدينة رام الله، بعد أن اقتحمت منزله.وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي4 شبان، كما اعتقلت 3 آخرين من طولكرم بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.