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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«تعليم مطروح» تطمئن على إجراءات كورونا في المدارس

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:01 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قاد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، ثاني قوافل المتابعة لرصد مسار الدراسة ومتابعة الامتحانات العملية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة كورونا بمدارس شرق مطروح بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

وضمت قافلة المتابعة مسئولي التعليم الإعدادي والابتدائي والمتابعة والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري بإدارة مطروح التعليمية.

وتابع وكيل تعليم مطروح خلال بمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس جراولة للتعليم الأساسي وصلاح الدين الأيوبي للتعليم الأساسي ورأس الحكمة الإعدادية، شرح حصة علوم للصف الأول الإعدادي وأداء طلاب الصف الخامس الابتدائي اامتحانات العملية بالجراولة.

ووجه سلامة لمديري المدارس بنظافة معامل العلوم والحاسب الآلي لضمان جاهزيتها التامة للامتحانات العملية خلال الأسبوع المقبل مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية خلالها وارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الطبية حرصا صحة وسلامة الجميع.

واكد علي أن قافلة المتابعة جاءت تنفيذًا لتوجيه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وشاملة جميع المتابعين بالنواحي الإدارية والمالية وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، مشيرا إلى استمرارها وبصورة مفاجئة لفرض الانضباط وتدعيم الإيجابيات واكتشاف السلبيات وعلاجها داخل مدارس المحافظة فورًا.

وقرر وكيل الوزارة تكريم نجلاء محمد السيد ونبيلة مفرح معلمتي فصل بمدرسة صلاح الدين الايوبي للتعليم الأساسي تقديرًا للجهد المبذول والاداء الفعال والقيام بواجباتهما الوظيفية على أكمل وجه.

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