مستقبل وطن بالبحر الأحمر ينظم معرضًا للسلع الغذائية بالغردقة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في البحر الأحمر، برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة معرضًا شاملا لبيع المواد الغذائية والملابس والخضروات واللحوم بأسعار مخفضة بمدينة الغردقة.وقال عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، إن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من أهالي الغردقة، الذين رحبوا بمبادرة الحزب التي تساهم في تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي خاصة على محدودي الدخل، وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.وأكد أحمد الدقاق، أمين التنظيم بالمحافظة أن المعرض يأتي لمكافحة الغلاء وتلبية احتياجات المواطن المصرى من كافة السلع، مضيفاََ أن هناك المزيد من المعارض سيتم افتتاحها في كل مكان بالمحافظة في إطار دور الحزب المجتمعي.