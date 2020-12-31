بدء انعقاد الاجتماع الأخير للحكومة في 2020

تختتم الحكومة عام 2020، اليوم، بانعقاد اجتماعها الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الملفات الشائكة وسير عمليات التنمية التي يجري تنفيذها بالبلاد.وبشكل أساسي يناقش المجلس تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، على الأوضاع الصحية ومدى جاهزية الحكومة للتعامل مع الأزمة والحلول البديلة في حال تفاقم أي أزمة، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي أيضا وكيفية مواجهته.كما يناقش المجلس حصاد العام المنتهي اليوم، والاستعداد لاستقبال عام الافتتاحات الذي من المقرر أن يشهد افتتاح المتحف الجديد وبدأ تسكين العاصمة الإدارية الجديدة وافتتاح مشروعات بالعلمين الجديدة وتسليم أخرى، وتدشين عدد لا بأس به من المدن الجديدة على غرار العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.كما يتوقع سير المنظومة التعليمية في ظل الجائحة وبحث الأوضاع على الأرض وما إذا كانت هناك قرارات عاجلة سيتم اتخاذها من عدمه أم سيتم تأجيلها لحين الاحتياج إليها، إضافة لمناقشة أحوال الطقس وفق التقارير الخاصة بهيئة الأرصاد والاستعداد الكامل لها.