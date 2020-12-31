رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلالة كورونا الجديدة تضرب الصين

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
جريدة الدستور
وكالات - أمينة ذكى
طباعة
أكدت الصين تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي رصدت مؤخرا في بريطانيا، حسبما أعلن مسؤولو الصحة، الخميس.

والسلالة الجديدة التي يقول الخبراء إنها قادرة على الانتشار بشكل أسرع من السلالة الأساسية، دفعت سلطات أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود سفر على المملكة المتحدة، ومن بين تلك الدول الصين مهد الوباء الذي رصد للمرة الأولى العام الماضي.

والمريضة المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس شابة تبلغ 23 عاما من شنجهاي، وصلت من بريطانيا في 14 ديسمبر، وفق ما أعلن المركز الصيني لمكافحة الأوبئة في مذكرة بحثية نشرت الأربعاء.

وأدخلت الشابة المستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها عوارض طفيفة، وأجرى خبراء الصحة فحص تسلسل جيني على عينات أخذت في 24 ديسمبر: "نظرا لسجل السفر من المملكة المتحدة ونتائج غير طبيعية لفحص الحمض النووي"، بحسب مركز مكافحة الأوبئة.

وأظهر الفحص أن المريضة مصابة بسلالة مختلفة عن تلك المسجلة في شنغهاي أو ووهان في السابق، وأظهرت مزيد من الفحوص إصابتها بالسلالة التي أطلق عليها بي.7.1.1 التي تتفشى في المملكة المتحدة منذ أكتوبر.

وعلقت الصين الرحلات المباشرة من وإلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى في 24 ديسمبر على خلفية السلالة الجديدة من الفيروس.

ولا يوجد حتى الآن دليل على أن الإصابة بالسلالة الجديدة يحتمل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة من كوفيد-19 أو تزيد من خطر الوفاة.

موضوعات متعلقة

«حسرة صلاح وليفربول» تتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية بعد التعادل أمام نيوكاسل

أول صور لتصادم 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

الصور

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

الأكثر قراءة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«زخة شهب» و«بدر الذئب».. 2021 يبدأ بـ10 ظواهر فلكية في يناير

استقبلت 73 مليون سائح.. الترويج يساعد على انتعاش السياحة في هوبي بالصين

تايوان تطلق أكبر عرض للألعاب النارية بالعام الجديد

مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

عبد الدايم: «الثقافة بين إيديك» سبّاقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية

ثقافة المنيا في أزمة.. خلافات بين المسئولين أحالتهم لشرطة بني مزار

كاتب ألمانى يكشف كيف كان السادات ملهما لـ كارتر

فى عدد يناير 2021.. «الثقافة الجديدة» تناقش ثراء الرموز والبحث عن خبايا الكنوز