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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ذهبا لرؤية والدهم فاستعان ببلطجية لخطفهما.. صور «طفلتي بدر»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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حصلت "الدستور" على صور الطفلتين "حبيبة 5 سنوات" وشقيقتها "آلاء 3 سنوات"، واللتان اختطفهما والدهما وعمهما بمساعدة عدد من البلطجية من أمام المركز الاجتماعي ببدر تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بحثها عن عدد من البلطجية قاموا باختطاف طفلتين داخل "توكتوك" تحت تهديد السلاح الأبيض، بعد تنفيذ حكم الرؤية بنادي بدر الاجتماعي، ما أسفر عن إصابة جدتهم بجرح قطعي.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة تفيد باختطاف طفلتيها تحت تهديد السلاح الأبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بنادي بدر الاجتماعي، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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