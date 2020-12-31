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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: 60 وحدة منزلية لتحويل روث الحيوانات لطاقة في المنيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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أوضحت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه رغم استمرار إجراءات الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية وروث المواشي على مدار السنوات الماضية، إلا أن عام 2020 لم ينتهي دون الوفاء بالتزامنا بتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلي بمحافظة المنيا من روث الحيوانات، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وتابعت وزيرة البيئة، خلال الصالون الثقافي "اتحضر للأخضر"، أن المشروع يعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال الحد من الانبعاثات الملوثة وانتاج طاقة نظيفة مع الاستفادة من المخلفات الزراعية، ما يعد إحدى آليات مواجهة آثار التغيرات المناخية.

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