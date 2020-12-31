حركة الطيران طبيعية بين القاهرة وعدن رغم «تفجيرات المطار»

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن عدم تأثر الحركة الركابية والجوية بين مطارات القاهرة وبرج العرب وعدن بدولة اليمن حتى الآن، وذلك عقب التفجيرات التي لحقت بمطار عدن، أمس الأربعاء، حيث لم تتلقى السلطات المختصة أية إخطارات تفيد بتأجيل أو إلغاء أية رحلات متوجهة الى عدن.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن رحلات شركة الخطوط اليمنية بين مطارات القاهرة وبرج العرب وعدن، تشهد انتظامًا بمرحلتي السفر والوصول، حيث تسير الشركة اليمنية رحلة يوميًا بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى تسير شركة طيران خاصة مصرية 4 رحلات أسبوعيا بين مطارى برج العرب وعدن.وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تنتظر، اليوم الخميس، وصول إخطارات من جانب سلطة الطيران المدني اليمني حول استمرار تسيير الرحلات الجوية بين عدن والقاهرة أو تعليقها لفترة زمنية محددة.