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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح 12 منفذا لبيع وتوزيع الخبز المدعم بمطروح

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أنه تقرر فتح عدد من المنافذ لبيع وتوزيع الخبز المدعم الخاص بمجمع المخابز التابع لديوان عام المحافظة، في بعض المناطق على مدار الشهر.

من جهته أوضح اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة أنه تقرر فتح أكثر من 12 منفذا لخدمة الاهالى بعدة مناطق بمدينة مرسى مطروح تحت إشراف إدارة الشؤون الاقتصادية.

وأضاف السكرتير العام للمحافظة، أن المنافذ تضمنت منفذا بجوار المدرسة الثانوية العسكرية، وبجوار بنزيون، وأول طريق السنوسية، وبجوار سوق الخضار بعلم الروم، وأمام مدرسة الثانوية الصناعية بالكيلو 2، وسيارة متحركة بجوار المحكمة القديمة، وسيارة متحركة خلف مدرسة زاهر جلال، وبمساكن الشباب بعلم الروم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع ".

وتابع " إبراهيم" أنها تضمنت منفذا بمشروع ابنى بيتك يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وبمساكن الكيلو 8 يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وبالريفية أمام فرق الأمن يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وبعزبة الحاج على يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع، وبالمصالح الحكومية " ديوان عام المحافظة، المستشفى العام، مديرية التموين، مجلس المدينة، مستشفى الأطفال، مديرية الشئون الصحية، مستشفى الحميات والصدر، التربية والتعليم ".

جاء ذلك تيسيرًا على أهالى مطروح للحصول على رغيف الخبز، وتوفيره بجميع المناطق مع منع التزاحم فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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