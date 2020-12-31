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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

النيابة تأمر بحبس عصابة «الدراجات البخارية» بمصر القديمة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:05 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، «ط. ج. د»، 19 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11857 لسنة 2016 العمرانية، سرقة، والمقضي فيها بالحبس سنة، و«ف. ع. س»، 17 سنة، عاطل، ومقيم فى العمرانية جيزة، أثناء استقلالهما دراجة بخارية من دون تراخيص.

وبمناقشتهما عن مصدرها اعترفا بسرقتها من أمام العقار رقم 13 شارع إبراهيم باهر زغلول، المنيل بدائرة القسم بأسلوب توصيل الأسلاك، ملك «إ. م. ا»، 30 سنة، عامل دليفري، ومقيم المنيل بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة ومن خلال تطوير مناقشة المتهمان للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا بسرقة الدراجة البخارية ماركة باجاج بوكسر حمراء اللون ملك «م. أ. س»، 26 سنة، دليفري مقيم في بولاق الدكرور.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجة البخارية المستولى عليها لدى عميلهما «ع. ع»، 17 سنة، عاطل، ومقيم بشارع العمرانية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة.


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