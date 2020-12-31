تعرف على مواعيد الامتحانات 2021 لـ الثانوية العامة والأزهرية

مواعيد الامتحانات 2021





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ارتفع عدد زيارات طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على مواقع البحث على الإنترنت الساعات الماضية عنللثانوية العامة العادية والأزهرية، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي، وتم هذا الإعلان عن ميعاد الامتحان مبكرًا هذا العام، بعد أن كان يتم الإعلان عنها قبلها بأقل من شهر، ويرجع هذا إلى أن الوزارة قامت بتغيير نظم إمتحانات الثانوية العامة، وتوجه الطلاب مبكرًا للتدرب على نوعية الامتحانات المستحدثة التي ستقام عبر التابلت، وفقا لنوعية امتحان الكتاب المفتوح، بالإضافة لأن إعلان الوزارة عن ميعاد الامتحانات ينفي الشائعات التي تزعم إلغاء الإمتحانات هذا العام.ويعتمد هذا النوع من الامتحانات على الفهم والتحليل، وينشط قدرات الطلاب بدلا من طرق الإمتحانات التقليدية في الأعوام السابقة، وتطلب هذه الإمتحانات التدريب قبلها بفترة كبيرة، فالأمر ليس بالسهل وليس بالصعب بل يجعل دور الطالب فاعلًا في استنتاج المعلومة.ومن المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو من العام القادم 2021 طبقا لما تم الإعلان عنه مثل مواعيد الامتحانات 2021 للثانوية العامة العادية والازهرية وأن هذا الموعد نهائي، وجاء ذلك التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم لكي ينفي الشائعات التي تدعو إلى إلغاء الدراسة والامتحانات هذا العام.وقد سبق وأعلن قطاع الأزهر الشريف في وقت سابق من هذا الشهر عم ميعاد امتحان الثانوية الأزهرية، بداية من يوم التاسع من شهر يونيو 2021 للدور الاول، بينما الدور الثاني تم تحديد موعد القيام بامتحاناته بداية من يوم ٢١ أغسطس تحديدا يوم.وحاليا تمر البلاد بجائحة فيروس كورونا المستجد، مما جعل الوزارة تستعد بشكل مسبق للقيام بالامتحان بشكل يضمن صحة طلابها، بالإضافة لتغيير نظم التعليم بشكل عام والامتحان بشكل خاص لتتناسب مع أحدث نظم التعليم.