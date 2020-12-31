ضبط ترسانة أسلحة في «قرية الإجرام» بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهداف إحدى "قرى الإجرام" بدائرة مركز شرطة دارالسلام، أسفرت جهودها عن تحقيق عددد من النتائج الإيجابية.وأفرت الحملة عن ضبط ورشتي لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية، و36 قطعة سلاح ناري عبارة عن 13 بندقية آلية، رشاش، 10 بنادق خرطوش، مسدس، 11 فرد محلي الصنع، طلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 21 متهما، وجرى تنفيذ 698 حكما قضائيا متنوعا.كما ضبط قضيتي مخدرات بمضبوطات 600 جرام لمخدر الحشيش، 150 جرام لمخدر الأفيون، وإعادة سيارتين ودراجة بخارية مُبلغ بسرقتهم.بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.