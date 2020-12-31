سفير روسيا لدى فيينا: النمسا مهتمة باستخدام لقاح «سبوتنيك V»

قال السفير الروسي في فيينا دميتري ليوبينسكي، إن تجربة استخدام اللقاحات الروسية ضد فيروس "كورونا" المستجد، تحظى باهتمام كبير في النمسا.وأضاف ليوبينسكي، أنه "لا يجري في الوقت الراهن، بحث أية خطط محددة بخصوص إمكانية استخدام لقاح (سبوتنيك V) في النمسا، ولكن فيما يتعلق بتجربة استخدام اللقاحات الروسية ضد (كوفيد-19)، وتوفير الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض، وكذلك الأدوية المختلفة التي تزيد مقاومة الجسم، فهناك اهتمام كبير".وأشار إلى أن اللقاحات الروسية تظهر مؤشرات أداء مقنعة للغاية، وتجذب الانتباه في النمسا، وتابع قائلا: "نُسجل اهتماما كبيرا بالعقار الروسي، على الأقل من حيث عدد الطلبات الواردة إلينا، من المواطنين العاديين وممثلي الأعمال، وكذلك المنظمات الدولية الموجودة في فيينا من خلال البعثات الدائمة لروسيا لدى المنظمات الدولية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".