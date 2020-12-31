الجيش البريطاني مستعد لتقديم 100 ألف جرعة لقاح كورونا يوميا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، عن إمكانية أن تنتج قوات المسلحة البريطانية 100 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" يوميا، إذا لزم الأمر مما يساعد في تحصين ملايين الأشخاص المعرضين للخطر قبل الربيع.وقال وزير الدفاع البريطاني، لراديو تايمز إنه سمح بالفعل لـ 130 من المخططين العسكريين والموظفين بالعمل مع الخدمة الصحية على تكثيف طرح اللقاح، ويمكن استخدام المزيد من الموظفين لإدارة اللقاح نفسه.وأضاف " والاس":"لدي أيضًا خطط لما يصل إلى 250 فريقًا متنقلًا من الموظفين المدربين طبيًا الذين يمكنهم الخروج وإدارة اللقاح في جميع أنحاء البلاد، وقد يكون ذلك أكثر من 100 ألف لقاح يوميًا يمكنهم تقديمه إذا طلبت ذلك الخدمات الصحية الوطنية.