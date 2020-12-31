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الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس سلفسترس الأول البابا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم الخميس، بعيد القديس سلفسترس الأول البابا.

وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: «كان كاهنًا رومانيًا، اعتلى كرسي القديس بطرس عام 314م فكان أول حبر فى حقبة السلام التى تلت عصور الاضطهاد الأولى، والتى شهدت بناء العديد من الكنائس والمعابد المسيحية».

وتابع: «جعل البابا سفلسترس مقره على تل اللاتران، حيث شيد الإمبراطور قسطنطين كنيسة المسيح المخلص، التى تعرف حاليًا بكنيسة القديس يوحنا فى اللاتران»، مضيفًا: «وفي عهده بنيت أيضا كنيسة القديس بطرس، على تل الفاتيكان، حيث يرقد جثمان القديس بطرس الرسول».

وواصل: «تحمل أعباء الكنيسة في عهد برزت فيه بعض الهرطقات، خصوصًا الدونانية نسبة لزعيمها دوناتس الذى انكر طبيعة المسيح البشرية والآريوسية، نسبة إلى زعيمها آريوس الذى انكر مساواة المسيح لله الآب»، متابعًا: «وعند انعقاد المجمع المسكوني الأول عام 325م في مدينة نيقية، كان سلفسترس طاعنًا في السن، فأرسل عنه كاهنين رومانيين يمثلانه».

واختتم: «دامت حبريته إحدى وعشرين سنة، ثم رقد في الرب ودفن في مقبرة ﭘـريشيلا، على طريق سلاريا عام 325 هو أول من نسب إليه لقب، معترف الإيمان».

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