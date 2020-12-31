منها الترمس والجوافة.. 13 مصدرا طبيعيا يعزز مناعتك ضد كورونا

أصبح الذعر يجتاح العالم بسبب انتشار سلالة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد، وصارت الفيتامينات والمعادن من الأمور الضرورية التي يجب على الإنسان تناولها في هذه الفترة، لحماية نفسه من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد بسلالالته المختلفة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الفيتامينات والمعادن في المواد والأكلات الطبيعية.1- الزنك:يساعد معدن الزنك في تقوية جهاز المناعة، وأظهرت الأبحاث أن الزنك يمكن أن يتداخل مع العملية الجزيئية التي تتسبب في بناء المخاط والبكتيريا داخل الممرات الأنفية، ومن خلال ذلك يكافح الفيروسات ويمنع تأثيرها.2- الجوافة:تعتبر الجوافة من أبرز أنواع الفواكه الغنية بفيتامين C، وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تقوية المناعة والوقاية من الفيروسات والعدوى.3- الترمس:يمكن تناول الترمس يوميا، وعليه عصير ليمون، وكمون، فهو يعتبر وجبة متكاملة لرفع المناعة ومضادة للالتهابات والأكسدة.4- الحمضيات:يلجأ معظم الأشخاص إلى فيتامين "C" لأنه يساعد في بناء جهاز المناعة ويعتقد أن هذا الفيتامين يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي مفتاح مكافحة العدوى وهو موجود على وجه التحديد في الحمضيات.5- الفلفل:يحتوي الفلفل بانواعه على كمية مضاعفة من فيتامين "C" مقارنة بالحمضيات كما أنه مصدر غني لعنصر "بيتا كاروتين" وقد يساعد أيضا في الحفاظ على صحة الجلد، بينما يعمل "بيتا كاروتين" على الحفاظ على صحة العينين والبشرة.6- البروكلي:البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن، وهو مخزن للفيتامينات "E" و"C" و"A"، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة والألياف الأخرى ويعتبر من أكثر الخضروات الصحية التي ينصح بتناولها نصف مطهية أو نيئة.7- الثوم:للثوم دور كبير في مكافحة العدوى، لما يحتويه من مواد تساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين ويبدو أن خصائص الثوم المعززة للمناعة تأتي من التركيز الكثيف للمركبات التي يحتويها مثل "الأليسين".8- الزنجبيل:الزنجبيل يساعد في تقليل الالتهاب، وخاصة التهاب الحلق كما يساعد في تقليل حالة الشعور بالغثيان المصاحبة للأمراض المعدية ويمكن أن يساعد في تقليل الألم المزمن، ويمتلك خصائص خافضة للكوليسترول.9- السبانخ:السبانخ غنية بفيتامين "C"، كما أنه مليء بالعديد من مضادات الأكسدة و"بيتا كاروتين"، مما قد يزيد من قدرة جهاز المناعة على مكافحة العدوى ويعزز الطهي الخفيف للسبانخ من فيتامين A، ويسمح بإطلاق المغذيات الأخرى من حمض الأكساليك.10- الزبادي:يحفز الزبادي الجهاز المناعي للمساعدة في مكافحة الأمراض، ويمكن تحلية الزبادي العادي بإضافة الفواكه الصحية أو العسل.ويعد الزبادي مصدرا لفيتامين "د"، الذي يساعد على تنظيم عمل جهاز المناعة، ويعتقد أنه يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض.11- اللوز:المكسرات واللوز غنية بفيتامين "E" القابل للذوبان في الدهون، مما يجعله عنصر مهم في امتصاص الدهون بشكل صحيح، فضلا عن انها مليئة بالفيتامينات.12- الكركم:يستخدم كمضاد للالتهابات في علاج التهاب المفاصل ويظهر أن التركيز العالي من مادة "الكركمين"، التي تعطي الكركم لونه المميز تساعد في تقليل تلف العضلات الناجم عن ممارسة الرياضة.13- الشاي الأخضر:الشاي الأخضر والشاى الأسود مليئان بمادة "الفلافونويد"، وهو نوع من مضادات الأكسدة لكن الشاي الأخضر يتفوق على الشاى الأسود في احتوائه على مضادات أكسدة قوية أخرى، وقد ثبت أن مادة EGCG الموجودة في الشاي الأخضر تعزز وظيفة الجهاز المناعي فضلا عن انه مصدر جيد للحمض الأميني، الذي يساعد في إنتاج مركبات مقاومة للجراثيم في خلايا الجسم.