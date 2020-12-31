مصر للطيران تسير 9 رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية اليوم

تسير شركة مصر للطيران طوال اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، 9 رحلات جوية استثنائية بين القاهرة والمطارات السعودية لنقل العالقين المصريين هناك، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، عقب موافقة السلطات السعودية الأحد الماضي، للأجانب على مغادرة أراضيها.يأتي ذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره الشركة الوطنية لنقل المصريين العالقين بالسعودية والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.وصرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لمصر للطيران، لـ"الدستور"، بأن الشركة الوطنية ستسير 9 رحلات استثنائية بواقع 3 رحلات إلى جدة ومثلهم إلى الرياض ورحلتين إلى الدمام ورحلة واحدة فقط إلى المدنية المنورة، لنقل ما يقرب من 1900 عالق مصري.وأشار المصدر، إلى أن الشركة الوطنية تواصل تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية على متن رحلاتها، وفقًا لضوابط وشروط السلطات السعودية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا.