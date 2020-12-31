وزيرة البيئة: 8 شركات مصرية للاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه فور إصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرشكيلو وات العام الماضي، تم تشكيل لجنة قومية برئاسة الوزارة ومشاركة الوزارات المعنية، ووضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وطرح أدلة استرشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال.وتابعت وزيرة البيئة، أنه في أبريل 2020 قامت الوزارة بطرح طلب اهتمام للشركات في المنصات المختلفة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية.وأشارت فؤاد، إلى أن تضمنت المرحلة الأولى اختيار 8 شركات مصرية موزعة على 8 محافظات لبدأ التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.