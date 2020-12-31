ضبط عصابة سرقات المخازن في الدقهلية
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
نجح رجال الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه فى سرقة محتويات المخازن.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مُقيمون بمحافظة الدقهلية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المخازن "بأسلوب كسر القفل" مُتخذين من دوائر "قسمى شرطة أو ل وثان المنصورة- مركز شرطة نبروه" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع بذات الأسلوب باستخدام عتلة حديدية وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مُقيمون بمحافظة الدقهلية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المخازن "بأسلوب كسر القفل" مُتخذين من دوائر "قسمى شرطة أو ل وثان المنصورة- مركز شرطة نبروه" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع بذات الأسلوب باستخدام عتلة حديدية وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.